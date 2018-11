Pirna

Am Donnerstag, 15. November, nahm die Stadt gemeinsam mit „teilAuto“ einen weiteren Teilauto-Punkt in Betrieb. Die Station am Tischerplatz ist neben den Standorten am Bahnhof/ ZOB und dem Parkplatz Grohmannstraße/ Klosterstraße dann die dritte in Pirna und ermöglicht nun auch das Angebot eines „teilAutos“ in der östlichen Altstadt. Für die Einrichtung der Station wird eines der beiden Autos, ein Renault Clio, von der Grohmannstraße auf den Tischerplatz umgestellt. In den kommenden Jahren soll das Stationsnetz je nach Kundennachfrage weiter ausgebaut werden. Die Zeichen dafür sind positiv: Nutzerzahlen, Anzahl der Ausleihen und insgesamt gefahrenen Kilometer stiegen seit 2013 kontinuierlich.

Die Gemeinschaftsfahrzeuge können von Privatpersonen, Firmen, Vereinen, Behörden und sonstigen öffentlichen Einrichtungen genutzt werden. Nach einmaliger vorheriger Anmeldung beim Anbieter „teilAuto“ kann man die Fahrzeuge telefonisch, im Internet unter www.teilauto.net oder per Smartphone-App für einen bestimmten Zeitraum buchen. Das Auto wird zum reservierten Zeitraum mittels Kundenkarte geöffnet. Die Abrechnung der Fahrt erfolgt nach gebuchter Zeit und gefahrenen Kilometern.

Das Carsharing-Angebot ist eine von über 120 Klimaschutzmaßnahmen des 2012 beschlossenen Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Von Carolin Seyffert