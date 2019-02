Radebeul

Am Freitag findet am Radebeuler Gymnasium Luisenstift, Straße der Jugend 3, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr der „Tag der offenen Tür“ statt. Alle Schüler, Eltern und Interessierte sind eingeladen, sich über die Schule, insbesondere die Unterrichtsfächer und die Angebote im Nachmittagsbereich zu informieren. Die Lehrer bieten individuelle Beratung zu Lehrplaninhalten und Schwerpunkten der Klassenstufen fünf bis zwölf an. Für die „kleinen“ Besucher werden unter anderem Sprachspiele veranstaltet. Um einen ersten Eindruck der spannenden Naturwissenschaften zu vermitteln, werden im Chemie- und Physikraum einfache Experimente vorgeführt. Im Biologiezimmer gibt es Tier- und Pflanzenpräparate zu besichtigen. Des Weiteren stellen Schüler ihre Arbeiten aus, wie zum Beispiel Belegarbeiten und Ergebnisse des Kunstunterrichts.

Von DNN