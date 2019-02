Ottendorf-Okrilla

Meterhohe Betonsäulen, zu Dutzenden angeordnet in langen Reihen: Das Gerippe der beiden Hallen lässt schon erahnen, welche gewaltigen Dimensionen der Neubau an der Geldroper Straße im Ottendorfer Ge­­­werbegebiet annehmen wird. Das Zwickauer Unternehmen Weck und Poller lässt dort derzeit ein neues Logistikzentrum er­richten. Schon im Juni soll der Neubau in Betrieb gehen.

Bereits heute beschäftigt das 2007 gegründete Trans­port- und Logistikunternehmen Weck und Poller an neun deutschen Standorten mehr als 800 Mitarbeiter, verfügt über einen Fuhrpark von rund 400 Fahrzeugen und bewirtschaftet den Angaben zufolge etwa 125 000 Quadratmeter La­ger­fläche. Im Ottendorfer Gewerbegebiet werden jetzt 17 000 Quadratmeter hinzukommen. Außerdem werden an dem Standort in der ersten Phase etwa 25 neue Jobs entstehen, wie Stephan Nitzsche, der Vertriebs- und Marketingleiter des Un­ternehmens, erklärt.

Die beiden etwas mehr als zehn Meter hohen Hallen, die zentral be­heizt werden, sind sowohl für die La­gerung von ungefährlichen Gü­tern aber auch Gefahrenstoffen so­wie für verschiedene Produktionsaufgaben ge­­eignet, heißt es vom Unternehmen. Bereits im September war der Spatenstich erfolgt, aktuell werden zwischen den Pfeilern die ersten Be­tonwände eingezogen.

Den Standort in Ottendorf-Okrilla hat das in den vergangenen zwölf Jahren rasant gewachsene westsächsische Unternehmen, das vor al­lem in der Automobilindustrie viele Kunden hat, sehr bewusst ge­­wählt. „Die beachtenswerten wirtschaftlichen Entwicklungen in der Region um die Landeshauptstadt Sachsens und die hervorragende geografische Lage waren ausschlaggebende Ar­gu­mente für die Entscheidung“, lässt Stephan Nitzsche wissen. Die Neueröffnung des Logistikzentrums in der wirtschaftlich starken Großgemeinde nördlich von Dresden sei ein weiterer Schritt bei der Fortsetzung des er­folgreichen Wachstumskurses.

Die Firma verweist zugleich auf die Nähe zu den Autobahnen. Das Gewerbegebiet liegt direkt an der A 4, die A 13 und A 17 sind ebenfalls schnell zu erreichen. Eine wesentliche Rolle dürfte aber durchaus auch der Großkunde Daimler gespielt ha­ben. Das Tochterunternehmen Deutsche Ac­cumotive produziert im nur knapp 30 Ki­lometer entfernten Ka­menz Lithium-Ionen-Batterien – ei­n wichtiger Baustein für die E-Mobilität des Fahrzeugherstellers.

Der Logistiker baut die Halle nicht selbst, sondern setzt dabei auf einen Investor. Angaben zu Baukosten konnte Stephan Nitzsche daher nicht machen. Die Expansion in Ot­tendorf ist al­lerdings nicht nur für das Unternehmen ein großer Schritt. Denn in dem An­fang der 1990er Jahre hochgezogenen Gewerbegebiet schließt sich zu­gleich die letzte große verbliebene Lücke. Jahrelang lag die so genannte Tengelmann-Fläche brach, weideten dort Pferde oder traten Fußballer gegeneinander an.

„Ich bin sehr froh, dass die Fläche nun endlich be­baut wird“, sagt der Ottendorfer Bürgermeister Michael Langwald (parteilos). Abgesehen von einer kleineren Restfläche, für die es allerdings auch bereits einen festen Interessenten gebe, sei das Gebiet da­mit vollständig belegt. In­zwischen, so er­klärt Michael Langwald, werde über die Erschließung neuer Flächen nachgedacht – wenngleich es gegenwärtig noch keine konkreten Ideen und Pläne für mögliche Standorte gibt.

Von Sebastian Kositz