Meissen

Das Literaturfest und das Chorfestival werden im kommenden Jahr nicht pausieren. „Nach weiteren intensiven Gesprächen haben die beteiligten Akteure eine Lösung gefunden, wie die beiden Kulturfeste auch 2019 erfolgreich organisiert werden können“, teilte die Stadt mit. Ein Grund hierfür ist das Entgegenkommen des Gewerbevereins, der sich bereit erklärt hat, künftig gemeinsam mit der Stadtverwaltung die logistischen sowie technisch-organisatorischen Aufgaben im Rahmen der Feste zu übernehmen.

Die inhaltliche Arbeit wird dagegen weiterhin der Kulturverein unter seine Fittiche nehmen. Marketing und Kommunikation werden gemeinsam angegangen. „Entscheidend war das Bekenntnis aller drei Partner zu einer erfolgreichen Umsetzung der Feste auch 2019“, so Bürgermeister Markus Renner (parteilos). „Die Veranstaltungen sind über die Jahre kräftig gewachsen und damit auch die Anforderungen und Aufgaben. Diese wollen wir künftig auf mehrere Schultern verteilen.“

Aus personellen Gründen sah sich der bisherige Organisator und Veranstalter, der Meißener Kulturverein, nicht in der Lage, die beiden Kulturfeste mit der gleichen Qualität wie in den vergangenen Jahren wieder in 2019 und in Zukunft auf die Beine zu stellen. Ein Ausfall und gar das komplette Ende drohte. Um dieses abzuwenden, fanden erste Gespräche vorige Woche im Rathaus statt.

Nun wird die Organisation auf breitere Füße gestellt. „Wie auch die anderen Partner hat der Gewerbeverein ein sehr großes Interesse daran, dass die großen Kulturfeste weiter stattfinden“, so der stellvertretende Vorsitzende Andreas Krause. „Wir kennen uns ja bestens in den Anforderungen der Bespielung des öffentlichen Raumes in der Altstadt von Meißen aus. Da wir mit dem Kulturverein bereits in einigen Punkten eng und gut zusammenarbeiten, haben wir unser Angebot der Kooperation erweitert und freuen uns, wenn wir die beiden Feste gemeinsam in 2019 zu einem schönen Erfolg führen“.

„Den (vorübergehenden) Ausfall einiger Hauptorganisatoren konnte der Kulturverein alleine nicht ausgleichen“, teilte der Vorsitzende Walter Hannot mit. „Die Entlastung bei den organisatorischen und logistischen Aufgaben ist deshalb für uns eine große und entscheidende Erleichterung.“ Wichtig sei aber auch das erklärte Engagement einiger weiterer Organisatoren aus der Bürgerschaft, die sich kurzfristig bereit erklärt haben, die inhaltliche Seite beider Feste 2019 zu verantworten“, betonte Hannot.

Das Literaturfest wird vom 6. bis 10. Juni 2019 stattfinden, das Chorfestival vom 6. bis 8. September 2019.

Von Silvio Kuhnert