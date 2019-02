Sebnitz

Auch in diesem Jahr fertigen die Mitarbeiterinnen der Deutschen Kunstblume Sebnitz die weißen Ansteckrosen, die von den Dresdnern anlässlich des Jahrestages der Zerstörung ihrer Stadt am 13. Februar getragen werden. Das Symbol für Toleranz und Weltoffenheit kommt seit 2005 regelmäßig aus Sebnitz. Insgesamt werden in diesem Jahr 500 Blumen produziert.

Gefertigt werden die fünf Zentimeter großen Blumen ausschließlich in reiner Handarbeit. Die Blütenblätter werden zunächst aus gestärktem Seidenstoff ausgestanzt und durch eine Prägeform in die gewünschte Form gedrückt. Geschickte Hände binden diese Einzelblätter zu einer Blume zusammen, danach erhält die kleine Rose noch ein echtgefärbtes Laubblatt und eine Anstecknadel.

Blüten, die Mutter Natur nicht besser hätte erschaffen können

Die Deutsche Kunstblume Sebnitz pflegt mit ihrer Manufaktur zur Herstellung von Seidenblumen ein traditionelles Kunsthandwerk: Einst waren es böhmische Blumenmacher, die sich 1834 in Sebnitz niederließen und somit dem heutigen Erholungsort in der Sächsischen Schweiz den Beinamen „Seidenblumenstadt“ verliehen. Heute zählt die Deutsche Kunstblume zu den wenigen Manufakturen weltweit, in denen Seidenblumen noch in traditioneller Handarbeit hergestellt werden.

Vom weißen Stoff bis zur fertigen Blumen stecken auch heute noch mehrere Stunden Handarbeit in den aufwendigen Kunstwerken, welche die sogenannten Blümelfrauen mit ihren fleißigen Händen schaffen. Aus Materialien wie Samt, Seide und Taft entstehen so die schönsten Blüten, die Mutter Natur nicht besser hätte erschaffen können. Jede Blüte ist ein echtes Unikat und kann je nach Wunsch ganz individuell gefärbt und angefertigt werden. Täuschende Echtheit und schlichte Eleganz zeichnen die florale Kunst aus Sebnitz aus.

Neben üppigen Arrangements entstehen so auch Modeaccessoires sowie individueller Brautschmuck. Höchste Qualität und ein natürlicher Eindruck sind für die Deutsche Kunstblume entscheidend bei der Produktgestaltung.

Das Herzstück der Kunstblume bildet die Schaumanufaktur und mehr als 40 000 Besuchern jährlich.

Deutsche Kunstblume Sebnitz, Neustädter Weg 10, Schauwerkstatt Di. bis So. 10 bis 17 Uhr geöffnet

Von Jürgen Männel