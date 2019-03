Coswig

Kraftfahrer werden künftig im Stadtzentrum von Coswig zur Kasse gebeten. Die Stadt führt auf dem neuen Parkplatz auf dem ehemaligen Straßenbahnhof-Areal neben dem Rathaus Parkgebühren ein. „Montags bis sonntags von 8 bis 18 Uhr betragen die Gebühren zwei Euro die Stunde; für Veranstaltungsbesucher der Börse wird es einen Abendtarif von fünf Euro pauschal geben“, teilte Stadtsprecherin Ulrike Tranberg mit.

Als Grund, warum dieser Stellplatz im Gegensatz zu den anderen Parkplätzen im Stadtgebiet kostenpflichtig betrieben wird, führt die Verwaltung die stark gestiegenen Baukosten an. Im Haushalt waren ursprünglich für das Vorhaben etwas über 608000 Euro eingestellt. Tatsächlich hat die Realisierung circa 950000 Euro gekostet.

Die Kostenexplosion hatte mehrere Gründe. So kamen zum einen unter Brombeersträuchern versteckt im Bereich der ehemaligen Kleingartenanlage im westlichen Teil des Grundstückes Glasbruch, Dachpappe, Kleinstmüll sowie mit organischen Rückständen kontaminierter Oberboden, der erhöhte Werte von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, kurz PAK, aufwies, zum Vorschein. Der verseuchte Boden musste speziell entsorgt werden. Zum anderen hatte die Verwaltung nicht bedacht, dass bei der Verlegung von Trink- und Abwasserleitungen im Gelände hinter der Bruchsteinmauer die gleichen Regeln wie bei Hausanschlussleitungen gelten. Damit gehörten diese Arbeiten nicht zum Leistungsumfang der Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Radebeul + Coswig, sondern die Stadt musste sie finanzieren.

Der neue Parkplatz verfügt über 70 Stellflächen. Die Bauarbeiten zu dessen Erschließung haben im Oktober vorigen Jahres begonnen. In wenigen Wochen wird er nun für Kraftfahrer, die die Innenstadt oder die Börse besuchen, freigegeben. „Bis dahin sollen die angepflanzten Gehölze und der frisch eingesäte Rasen noch Zeit zum Anwachsen und die sandgeschlämmten Wege Zeit zum Setzen erhalten“, informierte Tranberg. Zudem wird an der Einfahrt vom Rathausparkplatz in den nächsten Tagen eine Schranke und ein Kassenautomat installiert.

Von Silvio Kuhnert