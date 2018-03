Kiefernstraße wird in Radebeul-Ost grundhaft saniert

Radebeul. Die Kiefernstraße in Radebeul-Ost wird in diesem Jahr zur Baustelle. Am Montag, 19. März, sollen die Arbeiten für den grundhaften Ausbau beginnen. Sie werden voraussichtlich bis Oktober dieses Jahres andauern, teilte die Stadtverwaltung mit.

Im Zuge des Ausbau bekommt die Verbindungsstraße zwischen Meißner- und Sidonienstraße nicht nur eine neue Fahrbahn, sondern auch neue Gehwege. Zwischen Meißner Straße und Wichernstraße erfolgt der Ausbau in Anlehnung an die bestehenden Querschnitte. Dagegen lässt die Lößnitzstadt zwischen Wichernstraße und Sidonienstraße am westlichen Fahrbahnrand zusätzliche Parkplätze anlegen, an der östlichen Straßenseite ist in diesem Abschnitt ein Grünstreifen mit Bäumen geplant. Der östliche Stumpf der Sidonienstraße wird im Zuge der Baumaßnahme ebenfalls erneuert. Zudem verlegen die Bauarbeiter teilweise neue Leitungen und Kanäle im Erdreich unter der Fahrbahn.

Für Kraftfahrer wird die Kiefernstraße zur Sackgasse. Denn die Bauarbeiten erfordern eine Vollsperrung. Sie erfolgt abschnittsweise.

Mit der Durchführung der Bauarbeiten hat die Lößnitzstadt die Firma Steinsetz- und Straßenbaubetrieb Jens Hausdorf GmbH aus Thiendorf beauftragt. Die Baukosten belaufen sich auf reichlich 692000 Euro.

Von S.K,.