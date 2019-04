Coswig

Die Stadt Coswig hat sich einen vorzeitigen Aprilscherz erlaubt. Am vergangenen Freitag teilte sie mit, dass sie künftig für die Nutzung der neuen Stellflächen im Stadtzentrum neben dem Rathaus Entgelte verlangen will. Das war allerdings eine Ente, wie Stadtsprecherin Ulrike Tranberg am 1. April klar stellte. „Der neue Parkplatz am Ort des Alten Straßenbahnhofes in Coswig wird natürlich wie alle anderen städtischen Parkflächen gebührenfrei sein“, informierte sie. Die Stadt erhofft sich durch die 70 neuen Stellplätze eine Entlastung der Innenstadt, vor allem der Hauptstraße, und bei Großveranstaltungen in der Börse. Der neue Parkplatz wird in wenigen Wochen für Besucher der Innenstadt und der Börse freigegeben. Bis dahin sollen die angepflanzten Gehölze und der frisch eingesäte Rasen noch Zeit zum Anwachsen und die sandgeschlämmten Wege Zeit zum Setzen erhalten.

Von S.K.