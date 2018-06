Radebeul

Das 28. Herbst- und Weinfest in Radebeul wirft seine Schatten voraus. Gemeinsam mit dem XXIII. Internationalem Wandertheaterfestival findet es in diesem Jahr vom 28. bis 30. September auf dem Dorfanger Altkötzschenbroda statt. Am kommenden Montag startet der Online-Vorverkauf der Eintrittskarten. Als Onlineticket sind sie im Internet unter www.weinfest-radebeul.de sowie an vielen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Beim Erwerb der Tickets im Vorverkauf erhalten Erwachsene einen Preisvorteil von bis zu zwei Euro gegenüber dem Tageskassenpreis. Familien sparen bis zu vier Euro, teilte Ina Dorn, Sprecherin des Kulturamtes der Lößnitzstadt, mit. Nur im Vorverkauf können Festbesuchern das Wochenendticket, das zum Eintritt an allen Festtagen berechtigt, erwerben. Dieses kostet für Erwachsene zehn, ermäßigt fünf und für Familien 22 Euro. Alle Preise gelten zuzüglich der üblichen Vorverkaufsgebühr. Im Ticketpreis inbegriffen ist der Besuch aller Theateraufführungen und Konzerte während des Festes.

Das diesjährige Motto lautet „Viva la Fantasia!“. „Fantasie ist seit jeher die Triebfeder aller Handlungen, sie ist Ideengeber und innerer Rückzugsort. Ohne Fantasie wäre nicht nur das Theater, sondern auch jeder menschliche Fortschritt kaum vorstellbar“, erläutert Dorn den Leitspruch, unter dem die Festtage stehen. 16 Theatergruppen und Künstler aus ganz Europa präsentieren ihre fantasie- und humorvollen Inszenierungen, die von Schauspiel über Clownerie bis hin zu Figuren- und Maskentheater reichen. Internationale Bands locken mit Brass, Rock, Jazz und Big Band-Musik. Wer eher Entspannung sucht, kann diese inmitten von Kunstinstallationen finden und dort einen Tagträumen freien Lauf lassen.

Von S.K.