Coswig

Das Karrasburg Museum Coswig hat am Donnerstag seinen 100000. Besucher begrüßt. Es waren Grit Naumburger und ihre Tochter Alina. Die beiden Coswiger waren schon öfter in dem Musentempel und wollten sich am Valentinstag die aktuelle Puppenspiel-Ausstellung anschauen. Umso größer war die Freude über die Überraschung, denn neben kostenfreiem Eintritt gab es einen Strauß Blumen und einen Veranstaltungsgutschein im Wert von 100 Euro, der in den Häusern der Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH eingelöst werden kann.

Das Coswiger Karrasburg Museum wurde am 3. Oktober 1996 eröffnet und im Jahr 2000 um drei Ausstellungsräume erweitert. Seit 2009 ist das Museum Bestandteil der Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH, zu der auch die Börse Coswig, die Villa Teresa und die Stadtbibliothek Coswig gehören. Bereits seit der Eröffnung wird im Museum Buch über die Besucherzahlen geführt. Seit 1996 hat das Karrasburg Museum neben der Dauerausstellung 97 Sonderausstellungen gezeigt. In der aktuellen Sonderschau sind noch bis 10. März 2019 über 400 Hand- und Stabpuppen, Fingerpuppen und Marionetten zu sehen.

Von S.K.