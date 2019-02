Karl-May-Museum lädt zu Gespräch am Kamin

Umland Radebeul - Karl-May-Museum lädt zu Gespräch am Kamin Anlässlich der aktuellen Ausstellung „Und Friede auf Erden!“ lädt das Karl-May-Museum zu vier Kamingesprächen mit Gästen aus Wissenschaft und Kultur ein. Am Donnerstag startet 19 Uhr die Veranstaltungsreihe im Museum, Karl-May-Straße 5, mit dem Thema „Eine Kultur des Friedens“. Der Eintritt ist frei.

Trotz Henrystutzen und Bärentöter: Karl May war fasziniert von pazifistischem Gedankengut. Im Bild der Schriftsteller 1896 schleichend als Old Shatterhand. Quelle: Karl May Museum Radebeul