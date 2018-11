Pirna

Jugendliche aus ganz Sachsen treten am Sonnabend, den 17. November in Pirna im Rettungsschwimmen gegeneinander an. Nach langer Zeit trägt der Bezirk „Obere Elbe“ Pirna der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), abgesehen von den regulären Meisterschaften, einen eigenen Wettkampf im Rettungssport aus. „Sinn und Zweck ist es, die jüngeren Aktiven an die internationalen Regeln und Disziplinen des Rettungssports heranzuführen“, erklärt DLRG-Vizechef Norbert Kentsch.

Sechs unterschiedliche Disziplinen stehen auf dem Wettkampfprogramm, dass um 9 Uhr beginnt. Über 50 Rettungsschwimmer aus Meißen, Leipzig, Mittelsachsen, Weißwasser und Heidenau nehmen an dem Wettbewerb teil.

Von DNN