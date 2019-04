Radeberg

Ein Handarbeits- und Designmarkt öffnet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr zum fünften Mal seine Tore in Radeberg an der Pulsnitzer Straße 46. Über 80 Händler werden am Markttag ihre Unikate präsentieren und zum Verkauf anbieten. Sie stellen unter anderem Wohnaccessoires, Kleidungsstücke, Schmuck, Möbel, Stoffe, Floristikartikel sowie Spielzeug, Lampen und Bilder aus. Am Markttag wird es einen großen Kreativbereich geben, bei dem sich Kinder selbst ausprobieren können. Zudem werden Kinderschminken und eine Hüpfburg angeboten. Der Eintritt beträgt zwei Euro, Kinder bis zwölf Jahre haben freien Zutritt.

Von as