Pirna

Gute Nachricht für die Pirnaer: Die Energieversorgung Pirna GmbH hat angekündigt, die Strompreise auch im Jahr 2019 stabil zu halten. „Das gilt für die Grundversorgung und in den Plusprodukten“, erklärte Marketing-Mitarbeiterin Laura Ullrich auf Anfrage der DNN. Andere Stadtwerke wie die Drewag in Dresden werden zum 1. Januar 2019 den Strompreis erhöhen.

Die Energieversorgung Pirna habe mit einer Vielzahl von Maßnahmen die deutlichen Kostensteigerungen der Netzentgelte auffangen können. „Neben einer langfristigen Beschaffung und der Optimierung interner Prozesse wirken sich vor allem die strategischen Investitionen in die Heizkraftwerke Pirna-Sonnenstein und Pirna-Copitz positiv aus. Hier konnte der Anteil des in Pirna eigenerzeugten Stroms deutlich erhöht werden“, so Ullrich. Der in den modernen Blockheizkraftwerken effizient produzierte Strom mache die Beschaffung des Versorgungsunternehmens zunehmend unabhängig von den Preisschwankungen an der Strombörse.

Laut Ullrich bleibt in Pirna nicht nur der Strompreis stabil, sondern auch der Gaspreis. „Auch hier wird sich nichts ändern.“

Die Stadtwerke Elbtal GmbH, die die Einwohner von Radebeul und Coswig versorgen, werden den Gaspreis stabil halten, erklärte die Kaufmännische Geschäftsführerin Annett Müller-Bühren. Beim Strom werde das Unternehmen den Verbrauchspreis um 0,48 Cent pro Kilowattstunde und den Grundpreis um 11,90 Euro pro Jahr anheben. Die monatliche Mehrbelastung betrage bei einem Verbrauch von 2700 Kilowattsunden 2,07 Euro, bei 2100 Kilowattstunden 1,83 Euro und bei 1200 Kilowattstunden 1,47 Euro, so Müller-Bühren.

Von tbh