Radebeul

Rund 50 Fahrminuten liegen zwischen Weinbergstadion in Radebeul und Willy-Tröger-Stadion in Pirna. Die jeweils erste Fußball-Herrenmannschaft der dort ansässigen Vereine, Radebeuler Ballspielclub BC 08 und VfL Pirna-Copitz 07, treten regelmäßig in der Landesliga gegeneinander an. Sie spielen zwar in der selben Klasse, was die Trainingsbedingungen betrifft, trennen beide Sportvereine Welten.

Einen einzigen Kunstrasenplatz kann der BC 08 vorweisen. „Hier spielt sich alles ab“, sagt Vereinspräsident Arnold Wiersbinski, „vom Spielbetrieb bis hin zum Training.“ Elbaufwärts dagegen stehen den Fußballern neben einem Rasenplatz auch ein großes und ein kleines Kunstrasenspielfeld für Übung und Wettkämpfen zur Verfügung.

Die beengten Verhältnisse stellen die Lößnitzstädter immer wieder vor große Probleme. Rund 300 Mitglieder und 18 Mannschaften zählte der Verein, als Wiersbinski den Vorsitz vor elf Jahren übernahm. Aktuell ist der BC 08 mit über 550 Kickern der mitgliederstärkste Fußballverein nach der SG Dynamo Dresden im Verband der Landeshauptstadt. 28 Mannschaften nehmen aktiv am Ligabetrieb teil. „Täglich trainieren über sechs Stunden durchschnittlich zehn verschiedene Mannschaften im Weinbergstadion. Während einer Trainingszeit müssen sich drei bis vier Mannschaften den Platz teilen“, so der Vereinsboss. Und die Nachfrage nach Trainingsstunden reißt nicht ab, da durch den Zuzug von jungen Familien immer wieder Nachwuchs beim Verein anklopft.

Einzige Ausweichmöglichkeit wäre derzeit das Lößnitzstadion. Aber auch dort sind keine freien Kapazitäten vorhanden, denn andere Sportvereine wie etwa die Footballer wollen ebenfalls trainieren und spielen. Daher schallt schon seit längerer Zeit der Ruf nach einem dritten Sportplatz durch die Stadt. Vor rund einem Jahr hat die Verwaltung ein passendes Grundstück dafür neben dem Lößnitzbad erworben. Allerdings werden bis zu einem möglichen Baubeginn noch mindestens fünf Jahre vergehen. Planungsrechtliche Dinge stehen neben der Finanzierungsfrage einer schnellen Herrichtung entgegen, wie der Zweite Bürgermeister Winfried Lehmann ( CDU) informiert.

Für eine Entlastung soll daher ein Kleinspielfeld sorgen. Dies wird die Lößnitzstadt neben dem „Krokofit“ anlegen lassen. Um die 400000 Euro kostet der Kunstrasen, auf dem künftig junge Kicker trainieren. Mit Erschließung und Bau eines Funktionsgebäudes summiert sich die Investition auf rund eine Million Euro. Bis zum kommenden September soll die Planung soweit fortgeschritten sein, dass die Stadt den erhofften Zuschuss von 50 Prozent beim Freistaat beantragen kann. Im nächsten Jahr will sie das Kleinspielfeld bauen. „Damit findet eine gewisse Entlastung statt“, so Lehmann.

Bereits in den kommenden Sommerferien erneuert die Stadtbäder- und Freizeitanlagen GmbH (sbf) als Eigentümer für rund 330000 Euro den Kunstrasenplatz im Weinbergstadion. Das jetzige Geläuf ist über 15 Jahre alt.

Von Silvio Kuhnert