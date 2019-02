Pirna

Jahrzehntelang verfiel der „Alte Bahnhof“ an der Grohmannstraße in Pirna. Seit 1998 die Bahnmeisterei aus dem Gebäude auszog, stand es weitgehend leer. Jetzt zieht wieder Leben in das denkmalgeschützte Bauwerk ein: Der Pirnaer Unternehmer Michael Hänel will auf zwei Etagen und rund 800 Quadratmetern Fläche verschiedene Geschäfte, Dienstleister und Büros unterbringen. Mit der Weinhandlung „Barrique“ eröffnet am Freitag das erste Unternehmen in den geschichtsträchtigen Sandsteinmauern.

Das älteste noch erhaltene Empfangsgebäude der Sächsisch-Böhmischen Eisenbahn

„Wir sind gerade dabei uns einzuleben“, verrät Uwe Heller, Besitzer der Weinhandlung. Sein neuer, gut 100 Quadratmeter großer Gastraum kann für Events gemietet werden. Auch ein Cateringservice und Mittagstisch stehen auf seiner Angebotsliste. Weiterhin sollen Kochkurse, Konzerte und Lesungen im „Barrique“ stattfinden. „Wir sind stolz, dass dieses historische Haus ein derart schönes Gesamtkonzept erhält“, sagt Heller.

Im Jahr 2015 erwarb Investor Hänel das Bahnhofsgebäude – mit einer klaren Vision. Seit 2016 hat er den „Alten Bahnhof“ umfangreich sanieren und davor 30 Stellplätze für künftige Kunden errichten lassen. Auch Fördermittel für den Städtebau sind in die Reinigung der Fassade und das Ausbessern defekter Steine geflossen.

Über 1,6 Millionen Euro hat die Sanierung bislang gekostet. „Nun sind die Arbeiten in den Endzügen“, betont Hänel. Zwei der vier Mieteinheiten seien schon bezugsfertig. Neben der Weinhandlung wird voraussichtlich am 3. März die in Pirna ansässige Friseurin Doreen Friebel mit ihrem Salon ins Erdgeschoss des Bahnhofs ziehen. Im Erdgeschoss ist zudem eine weitere Mieteinheit verfügbar. „Wir sind bereits mit einem Interessenten im Gespräch“, so Hänel. Das Obergeschoss steht als Bürobereich zur Verfügung.

Der „Alte Bahnhof“ in Pirna ist das älteste noch erhaltene Empfangsgebäude der Sächsisch-Böhmischen Eisenbahn. Das Bauwerk wurde im spätklassizistischen Stil errichtet und am 1. August 1848 in Betrieb genommen. Doch die Blütezeit des „Alten Bahnhofs“ währte nicht allzu lang: Er erreichte bereits wenige Jahre nach Inbetriebnahme wegen des gestiegenen Verkehrsaufkommens seine Leistungsgrenzen. Am Kreuzungspunkt der Bahnlinie Pirna – Kamenz mit der Elbtalbahn wurde deswegen 1875 der neue Pirnaer Bahnhof in Betrieb genommen. Noch heute halten die S-Bahnen dort.

Die Außenfassade am Gleis bleibt unsaniert

Obwohl er nicht lange als Verkehrsanlage fungierte, ist der „Alte Bahnhof“ aber keine unattraktive Immobilie: Der Komplex steht zwar unmittelbar am Bahndamm, eingebaute Spezialfenster sorgen aber für Lärmschutz. Der „Alte Bahnhof“ ist außerdem vom Stadtzentrum aus fußläufig zu erreichen. Darüber hinaus sei das Objekt auf einem höheren Fundament errichtet worden, was die Gefahr von Flutschäden reduziere, heißt es vom Bauherren.

An seinem Gebäudekomplex steht noch ein Bauabschnitt aus: Der Sandstein an der gleisseitigen Außenfassade des „Alten Bahnhofs“ bleibt vorerst im unsanierten Zustand, bedeckt von einer dunklen Schmutzschicht. „An der Hauswand verläuft die Grundstücksgrenze, der Gleisbereich gehört der Bahn. Die Kosten für eine Sanierung wären immens, zumal Abschaltzeiten bei der Bahn beantragt werden müssten, um das Gleis während der Arbeiten zeitweise stillzulegen“, begründet Hänel. Er will die Wand eventuell zu einem späteren Zeitpunkt reinigen lassen.

Von Junes Semmoudi und Daniel Förster