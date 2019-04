Radebeul

Ein Wasserspiel oder von Weinlaub umrankte Sitzbänke auf dem Bahnhofsvorplatz, Spielelemente und Außengastronomie auf den breiten Bürgersteigen der Bahnhofstraße, W-Lan-Hotspots für kostenloses Surfen im Freien – dies könnten Vorschläge für die Belebung des Zentrums von Radebeul-West sein. Die Stadt startet eine neue Bürgerbeteiligung. „Wir wollen Ideen sammeln“, sagt Daniela Bollmann, Leiterin der Zentralen Leitstelle im Rathaus.

Der in 2017 zur Neugestaltung der Bahnhofstraße gestartete Versuch war salopp formuliert ziemlich in die Hose gegangen. Am Ende ging es nur noch um die Frage: Wochenmarkt oder Erhalt der Baumallee? „Zwischenzeitlich konnte man den Eindruck bekommen, seither sei nichts passiert“, sagt Bollmann. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Verwaltung hat Stadtteilmanagerin Nadine Wollrad und die Gewerbetreibenden vor rund einem Jahr ins Boot geholt. Gemeinsam haben sie unter Zuhilfenahme externen Sachverstands ein Leitbild zur Entwicklung der Bahnhofstraße erarbeitet. Dieses bildet nun die Grundlage, über die Ideen für die Zukunft der Haupteinkaufsstraße von Kötzschenbroda gesammelt werden.

Das Leitbild soll den weiteren Ideenfindungs- und Diskussionsprozess sozusagen in geordnete Bahnen lenken. Bei seiner Erarbeitung ging es noch nicht um konkrete Vorhaben, sondern darum, die wesentlichen Schwerpunkte mit Handlungsempfehlungen herauszukristallisieren. Dazu zählt beispielsweise der leerstehende Bahnhof. Bei der Bürgerbeteiligung sollen die Radebeuler nun ihre Vorstellungen zu einer künftigen Nutzung äußern. Gefragt wird auch, was sie sich auf dem Bahnhofsvorplatz wünschen. Die Verwaltung ist auch gespannt, welche Vorschläge zur weiteren Verbesserung der Aufenthaltsqualität und zum Ausbau von Serviceangeboten kommen und wie die Bahnunterführung freundlicher gestaltet werden kann. Weitere Schwerpunktthemen sind die Entwicklung einer Marke mit der sich Gewerbetreibende und Anwohner vor Ort identifizieren können.

Das Leitbild ist ab diesem Donnerstag unter www.radebeul.de einsehbar. Es hängt demnächst auch am Bürgertreff an der Bahnhofstraße aus und wird am 11. Mai bei der Veranstaltung „ Radebeul tanzt“ präsentiert. Ideen und Anregungen können bis Ende Juni an leitbild@radebeul.de gesendet werden.

Von Silvio Kuhnert