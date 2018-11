Pirna

Anlässlich der Eröffnung der närrischen fünften Jahreszeit veranstaltet das Stadtteilmanagement Pirna-Sonnenstein als auch Copitz seine traditionellen Lampionumzüge.

Der Sonnensteiner Umzug schlängelt sich am Dienstag, 13. November, ab 17 Uhr über die Hochfläche im Nordosten der Stadt. Start ist bereits 16 Uhr im Dr.-Pienitz-Park am Rondell. Zwischen 17 und 19 Uhr bewegt sich der Lampionumzug teilweise auch auf Verkehrsflächen vom Dr.-Pienitz-Park über die Prof.-Joliot-Curie-Straße auf die Dr.-Otto-Nuschke-Straße zur Rudolf-Breitscheid-Straße und von dort den gleichen Weg über die Prof.-Joliot-Curie-Straße zurück in den Park. Dieser Umzug wird durch die Polizei und ausreichend Ordner begleitet.

Der Copitzer Umzug zieht einen Tag darauf, am Mittwoch, 14. November, durch den Stadtteil. Start ist 17 Uhr im Garten des Mehrgenerationenhauses auf der Schillerstraße 35 in Copitz. Der Lampionumzug bewegt sich ab 18 über die Schillerstraße zur Grünfläche in Copitz-West zum Neumühlenweg und über die Prof.-Roßmäßler-Straße zurück zum Stadtteiltreff Copitz. Alle Verkehrsteilnehmer werden um Beachtung und Rücksichtnahme gebeten.

Von Carolin Seyffert