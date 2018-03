Hospiz und der Umgang mit dem Sterben – Vortrag im Mehrgenerationenhaus

Radebeul. „Mein Vater tat sich schwer in fremden Umgebungen, aber im Hospiz ist er Menschen begegnet, die mit Geduld und Herzenswärme ihren Zugang zu ihm gefunden haben“, so schildern Angehörige die Erfahrungen mit dem Konzept „Hospiz“. Am 27. März, um 18 Uhr, findet im Familienzentrum Mehrgenerationenhaus (Altkötzschenbroda 20) eine Veranstaltung zum Thema „Hospiz – Der Umgang mit Sterben und Trauer“ statt.

Die Referentin Angela Seifert, Behindertenbeauftragte der Stadt Radebeul und ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin, wird zu diesem Thema sprechen. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 4 Euro, um Anmeldung wird unter Gerhardt@Stadt.coswig.de gebeten.

Von Carolin Seyffert