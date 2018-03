Vielleicht letzte Chance für Rodler und Ski-Fahrer in Holzhau

Altenberg. Der Frühling macht auch vor Altenberg nicht Halt. Am Wochenende verkehren deshalb keine Wintersport-Züge der Städtebahn Sachsen. Es fahren die regulären Züge der Linie RB 72 zwischen Heidenau und Altenberg im zwei-Stunden-Takt. Eine vielleicht letzte Chance auf Schneevergnügen für diesen Winter gibt es in Holzhau. Die Abfahrtspisten sind präpariert und die Lifte Sonnabend und Sonntag geöffnet. Die Loipen am Trainingsareal nahe der Fischerbaude, die Nachtloipe zwischen Fischerbaude und Torfhaus sowie bis Battleck sind gut befahrbar. Auch die Höhenloipe ist in gutem Zustand. Rodeln ist an der Bergstraße möglich. Am Wochenende wird auch der Rodellift an der „Alten Straße“ wieder geöffnet. Nicht gespurt sind die Floßgrabenloipe, die Steinkuppen Schwarzer-Buschwegloipe und die Bahndamm Dreitellenloipe.

Von tg