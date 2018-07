Radebeul

Die Stadtgalerie Radebeul gleicht einem Lager von Prärieindianern. Mitten im Raum steht ein Tipi, ringsum lebensgroße Häuptlingsfiguren. Entsprechend der Szenerie hat sich Holger John einen Federschmuck auf den Kopf gesetzt. Der Dresdner Maler, Grafiker und Galerist gestaltet die neue Ausstellung. Ab diesen Freitag möchte er die Besucher entsprechend des Titels der Schau ins „Indianerland“ entführen.

Was zeichnet die Lößnitzstadt aus? Diese Frage stellte sich John. Und ein Name kam ihm wie viele andere auch in den Sinn, wenn sie an Radebeul denken – Karl May. „Der wohl größte Hochstapler der Welt“, wie John meint. Dessen erfundene Geschichten über Winnetou und Old Shatterhand haben die Fantasie von Kindern über Generationen angeregt und geprägt. Sie spielten Cowboy und Indianer und brachten diese Figuren in Zeichnungen auf Papier – so auch Prof. Claus Weidensdorfer (Jahrgang 1931) und sein einstiger Zeichenschüler an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden, Holger John (Jahrgang 1960). In der Ausstellung sind Kinderzeichnungen der beiden Künstler vereint.

Beide verbinde seit frühester Zeit die Lust am Figurenerfinden. „Mit Stift und Pinsel auf dem Papier entsteht aus Beobachtung, Erlebtem und Erdachtem fantastisches, skurriles, poetisches oder dramatisches Welt-Bildertheater und nichts hat sich bis heute daran geändert“, so John. So können die Besucher auf den Bildern nicht nur kindliche Vorstellungen vom Indianerdasein, sondern auch von Rittern und Tieren und anderer Fantasiegestalten entdecken. „Die Fantasie, das Kind im Manne, ist das, was einen Künstler antreibt“, sagt John. Er und Weidensdorfer zeigen neben ihren Kinderzeichnungen auch neue Arbeiten. Für die Schau arbeitet die Stadtgalerie erstmals mit dem Karl-May-Museum zusammen, welches das Tipi und Indianerfiguren bereitstellt.

„Indianerland“ – Kinderzeichnungen von Holger John und Claus Weidensdorfer; vom 13. Juli bis 26. August 2018 in der Stadtgalerie Radebeul, Altkötzschenbroda 21; Vernissage am 13. Juli um 19.30 Uhr; Öffnungszeiten: Di., Mi., Do. und So. von 14 bis 18 Uhr

Von Silvio Kuhnert