Heidenau

Heidenaus Bürgermeister Jürgen Opitz ( CDU) schaut im DNN-Interview auf 2018 zurück. Er spricht außerdem über den Industriepark Oberelbe, die bevorstehenden Stadtratswahlen und über andere Themen, die Heidenau im neuen Jahr bewegen.

Herr Opitz, war 2018 ein erfolgreiches Jahr für Heidenau?

Wenn wir Erfolg auch über erfolgte Investitionen definieren, sind zum Beispiel die Fertigstellung des Anbaus unseres Pestalozzi-Gymnasiums, der Abschluss der insgesamt 28 Hochwasserschadensbeseitigungsmaßnahmen und der Bau einer neuen Fernwärmeleitung sichtbare Indizien für gutes Wirtschaften und für verbesserte Verhältnisse für unsere Bürgerinnen und Bürger.

An welche Ereignisse erinnern Sie sich gern zurück?

Das Heidenauer Stadtfest und der Weihnachtsmarkt sind seit langem bekannte und beliebte Veranstaltungen. Daher sind neue Formate wie der 1. Heidenauer Citylauf, die 1. Heidenauer Musiknacht und auch Veranstaltungen, die durch den Heidenauer Jugendbeirat organisiert worden sind Zeichen für engagierte Vereine und Initiativen.

Was hätte 2018 für Heidenau besser laufen können?

Natürlich hätten wir gern die Gabelsberger Straße – so wie geplant - im Jahr 2018 gebaut. Leider kam die Fördermittelzusage nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt, so dass wir im Jahr 2019 einen neuen Anlauf nehmen werden.

Der Industriepark Oberelbe (IPO) hat 2018 für Diskussionsstoff gesorgt. Sie halten am Vorhaben fest. Was überzeugt sie an der Idee des interkommunalen IPO?

Keine der drei Städte Pirna, Heidenau und Dohna hat ausreichend verfügbare Gewerbefläche, um den gegenwärtigen und künftigen Einwohnern die Chance für attraktive Arbeitsplätze gewerblicher oder gar industrieller Art vor Ort zu ermöglichen. Zur Zeit gibt es diese Arbeitsplätze überwiegend außerhalb des Landkreises oder außerhalb von Sachsen. Wenn wir unseren Kindern oder Enkelkindern eine Zukunft für Leben und Arbeiten bei uns bieten wollen, müssen wir handeln. Nur als Zweckverband werden wir die Kraft haben eine Fläche von 140 Hektar für die Ansiedlung von innovativen und leistungsstarken Unternehmen vorzubereiten.

Welche Vorhaben möchte die Stadtverwaltung 2019 angehen?

Neben der genannten Straßenbaumaßnahme werden wir weiterhin unsere Schulen und Kitas im Fokus haben: Am Gymnasium werden die Fassade und der Schulhof für rund 1,6 Millionen Euro saniert, der Anbau an die Kita „Flohkiste“ für etwa 2,9 Millionen Euro beginnt und der Neubau einer Kita und wird mit ersten Planungen auf den Weg gebracht. Die Bäderlandschaft unseres „ Albert Schwarz Bades“ erhält eine neue Attraktion und ein öffentlicher Spielplatz wird komplett umgestaltet und erneuert. Schließlich werden wir ein seit vielen Jahren geplantes Regen- und Hochwasserpumpwerk für 2,6 Millionen Euro bauen. Viele Maßnahmen und Aktionen werden in unseren ESF-, EFRE- und Städtebaufördergebieten begonnen, weitergeführt und abgeschlossen.

Am 26. Mai wird in Heidenau ein neuer Stadtrat gewählt. Befürchten Sie einen Rechtsruck?

Ich gehe davon aus, dass sich die Zusammensetzung des Stadtrates ändern wird. Da der Stadtrat ein Verwaltungsgremium – nämlich das oberste der Stadt – ist, hat dieser in erster Linie Sachentscheidungen zu treffen. In der Vergangenheit sind über 90 Prozent der Beschlüsse einstimmig gefasst worden. Inwieweit sich das ändern kann und aus sachlichen Erwägungen künftig politische Entscheidungen gemacht werden, bleibt abzuwarten. Als Bürgermeister werde ich in jedem Fall auf respektvollen Umgang und Sachbezogenheit achten.

Von Junes Semmoudi