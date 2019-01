Dresden

Schnee und Glätte führen in Teilen Sachsens am Freitagmorgen zu Behinderungen auf den Straßen. Betroffen seien die Regionen Dresden und Pirna sowie die Sächsische Schweiz, teilte der Verkehrswarndienst mit. In Höhen über 200 Metern gebe es Eisglätte. Einige Lastwagen stehen demnach quer. Auch seien Fahrzeuge in den Straßengraben gerutscht. Größere Unfälle habe es aber noch nicht gegeben, hieß es von der Polizei in Dresden.

Der Winterdienst in der Landeshauptstadt fährt seit 4 Uhr und streut die wichtigsten Verkehrsadern gegen Gltte. Auch am Wochenende sind morgendliche Streutouren geplant, heißt es.

Bereits in der Nacht zu Freitag waren im Erzgebirgskreis auf der Autobahn 72 bei der Anschlussstelle Stollberg-Nord und auf der Bundesstraße 174 zwischen Zschopau und Marienberg Lastwagen kurzzeitig liegengeblieben. Nach Angaben der Polizei in Chemnitz rutschten vereinzelt auch Autos in den Straßengraben. Verletzte habe es nicht gegeben.

dpa/fkä