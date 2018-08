In Radeberg gibt es einen einzigartigen Botanischen Garten. Er ist von der Gestaltung her auf blinde und taubblinde Menschen zugeschnitten und bietet eine große Vielfalt an Duftpflanzen. Am 2. September findet ein Gartenfest statt, das Gelegenheit bietet, die Anlage und die Idee dahinter kennenzulernen.