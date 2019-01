Freital

Die Große Kreisstadt Freital will in diesem Jahr mit den Planungen für eine zentrale Feuerwache beginnen. Das teilt die Stadtverwaltung auf DNN-Anfrage mit. Zuerst soll dafür die Machbarkeit des Bauvorhabens in alle Richtungen (Flächen-, Raum- und Finanzbedarf) untersucht werden. Sollte in den nächsten Jahren ein moderner Neubau entstehen, werde dieser die alte Feuerwache im Stadtteil Döhlen ersetzen, heißt es aus dem Rathaus.

Für den Neubau werden Kosten in Höhe von rund 8 bis 15 Millionen Euro angenommen. Man stehe allerdings noch am Anfang des Vorhabens, betont die Stadt: „Es ist derzeit weder ein konkreter Standort noch ein genauer Zeitplan bestimmt“, so Katrin Reis, Büroleiterin des Oberbürgermeisters. „Auch die Finanzierung bedarf noch einer gesicherten Grundlage.“

Von Junes Semmoudi