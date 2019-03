Torgau

Am 9. und 10. März, jeweils 10 bis 17 Uhr, findet in Torgau nicht nur ein Frühlingsfest statt, sondern auch die 1. Torgauer Frühlingsblüher-Ausstellung, und zwar im historischen Proviantmagazin, Kurstr. 15 (Eintritt 2,50 Euro). Die Schau ist die Idee des 2018 gegründeten Fördervereins Landesgartenschau 2022 Torgau e.V.

Das historische Proviantmagazin in Torgau Quelle: PR

Probe für die Landesgartenschau 2022

„In und um Torgau gibt es bereits viele natürliche Standorte von Frühlingsblühern, die wir gern in die Landesgartenschau einbeziehen wollen“, so Dr. Harald Alex vom Förderverein. Da die Eröffnung von Landesgartenschauen immer erst Ende April erfolge, habe der Förderverein beschlossen, „bereits Anfang März 2022 ein offenes Wochenende zu organisieren, in dem die ersten Frühlingsblüher im Mittelpunkt stehen werden.“ Mit diesen Frühlingsblüher-Wochenenden will man nun bereits 2019 anfangen, um bis 2022 Erfahrungen zu sammeln.

Schau mit blühenden Exponaten

Gärtnereien und Hobbygärtner präsentieren Frühlingsblüher, eine Goldschmiede ist mit Schneeglöckchen-Schmuckstücken dabei, ein Steinmetz mit Schneeglöckchen-Sandsteinskulpturen. Es gibt zudem eine Fotoausstellung zum Thema. Sie zeige unter anderem Bilder aus dem in Torgau 1563 entstandenen „Kreutterbuch“ von Johannes Kentmann, so Dr. Harald Alex.

Reiche Gartengeschichte Torgaus

Aquarellbild aus dem Kentmannschen „Kreutterbuch" von 1563. Quelle: Förderverein Landesgartenschau 2022 Torgau e.V.

„Unser Förderverein hat im November 2018 die Pachtnutzung für den über 500 jährigen Kräutergarten der Mohrenapotheke erhalten, aus dem viele Pflanzen für die Aquarellbilder des Kentmannschen Kreutterbuches von 1563 stammen“, erklärt Alex. Auch dieses Thema der reichen Gartengeschichte Torgaus will der Verein in die Ausstellung mit den Bildern aus dem Kentmannbuch einbeziehen und für die Landesgartenschau im Jahr 2022 nutzbar machen.

Im Rahmen der 1. Frühlingsblüher-Ausstellung am 9. und 10. März 2019 starten an beiden Tagen 10.15 Uhr und 13.15 Uhr Busrundfahrten (8 Euro pro Person und Fahrt) zu den Frühlingsblüherplätzen in und um Torgau.

Bekannter Schneeglöckchenzüchter dabei

Am Sonnabend stehe ab 10 Uhr der europaweit bekannte Schneeglöckchenzüchter und Gartenarchitekt Hagen Engelmann für Fragen zur Verfügung, so der Verein. Ebenfalls am Sonnabend, 13 bis 14 Uhr, hält Anne Repnow, die die Mannheimer Schneeglöckchentage organisiert, einen Vortrag über das „Schneeglöckchen-ABC für Anfänger“. Für das leibliche Wohl sorgt an beiden Tagen der Torgauer Wirteverein.

Von Catrin Steinbach