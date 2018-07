Pirna

Bei der Neugestaltung des Pirnaer Friedenspark hat der dritte und letzte Bauabschnitt begonnen. Der von der Breiten Straße aus gesehene hintere Teil der innerstädtischen Grünanlage wird zu einem sogenannten Aktivbereich umgestaltet. Der jetzige Spielbereich für Kinder wird zu einem „Geschichtenspielplatz“ umgestaltet. „Dieser wird dem Thema Seilerei gewidmet, da sich am dortigen Standort einst auch eine Seilerei befand“, teilte Stadtsprecherin Jekaterina Nikitin mit. Die Spielgeräte werden entsprechend dieser Thematik gestaltet. Zudem lässt die Stadt die Asphaltfläche, die in der warmen Jahreszeit Skater nutzen und die im Winter zur Natureisbahn umfunktioniert wird, und die Ummauerung zur Nicolaistraße sanieren. „Erneuert wird außerdem die Zaunanlage um die künftige Spielfläche“, so Nikitin.

Zunächst beginnt der beauftragte Landschaftsbaubetrieb mit Abbruch- und Erdarbeiten und bereitet die Umrandung der künftigen Spielfläche vor. „Die Spielgeräte werden dann voraussichtlich im Herbst dieses Jahres geliefert und installiert“, informierte Nikitin. Gegen Ende dieses Jahres soll die Neugestaltung des Parks abgeschlossen sein.

Trotz der Arbeiten können die Besucher die bereits fertiggestellten beiden Abschnitte – den vorderen Eingangsbereich zur Breiten Straße mit dem Wasserfontanenfeld sowie den mittleren Bereich mit der großen Wiese – der Grünanlage nutzen. Weiterhin begehbar sind auch das Seilergäßchen sowie der Weg durch den Park zur Schule auf der Nicolaistraße.

Rund 960000 Euro betragen die Baukosten der im Herbst 2016 begonnen Neugestaltung. Das Vorhaben wird mit 640000 Euro aus dem Fördertopf „Städtebaulicher Denkmalschutz“bezuschusst.

Von S.K.