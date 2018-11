Freital

Die Stadtverwaltung Freital hat dieses Jahr erstmals einen Adventskalender mit Vollmilchschokoladen-Füllung und Motiv des Freitaler Schlossadvents auf Schloss Burgk herausgegeben. Bereits nach wenigen Tagen – Verkaufsstart war am 1. November– sind die 500 Exemplare nahezu ausverkauft.

Die Stadtverwaltung hat sich nun kurzfristig entschieden, eine weitere Auflage von 500 Stück produzieren zu lassen, um den Bedarf abzudecken. Wegen der Lieferzeiten werden die neuen Kalender allerdings erst Ende November eintreffen. „Wir sind erfreut aber auch überrascht von der großen Nachfrage und wir bitten um Verständnis für den entstandenen Engpass“, so Oberbürgermeister Uwe Rumberg. Der Adventskalenderwunsch der Freitaler soll aber erfüllt werden.

Erhältlich sind die Kalender voraussichtlich wieder ab Donnerstag, dem 29. November, an der Rathausinformation in Potschappel, Dresdner Straße 56, oder am ersten Adventswochenende am Stadt-Stand auf dem Weihnachtsmarkt auf Schloss Burgk, Ortsstraße 16. Auch diesmal gilt: Nur solange der Vorrat reicht. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann den Kalender auch an der Rathausinformation in Potschappel unter Tel.: 0351/ 64760 oder E-Mail stadtmarketing@freital.de vorbestellen und ab 29. November abholen. Informationen zu allen Verkaufsstellen gibt es im Internet unter www.carli-card.de. Der Kalender kostet 4€.

Von Carolin Seyffert