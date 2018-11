Freital

Am Freitag, 16. November, würdigt Oberbürgermeister Uwe Rumberg im Namen der Großen Kreisstadt um 18 Uhr im Festsaal Ehrenamtliche auf Schloss Burgk, Ortsstraße 16. Das Ehrenamt in Freital hat viele Gesichter. In mehr als 100 Vereinen unterschiedlichster Ausrichtung, aber auch in den Elternräten von Schulen und Kindertageseinrichtungen organisieren sich die Freitaler. Es ist bereits die siebente Ehrenamtsveranstaltung in Folge.

Allerdings können natürlich nicht alle Aktiven gewürdigt werden, weshalb die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Koordinationsbüro für soziale Arbeit jedes Jahr rund 100 Personen auswählt und einlädt. In diesem Jahr stehen speziell die Akteure von Freital.Net/z, engagierte Jugendliche und das Organisationsteam der 950-Jahr Feier in Pesterwitz im Fokus.

Ehrenamtliches Engagement sei ein tragender Pfeiler der Gesellschaft und es leiste einen wichtigen Beitrag zum Wohl des Gemeinwesens, weiß der Oberbürgermeister. „Wenn es darum geht, ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen und zu fördern, wird die Stadt auch in Zukunft ein verlässlicher Partner bleiben“, stellt Rumberg in Aussieht. So stehen für die nächsten drei Jahre beispielsweise jeweils 70 000€ zusätzlich für die Förderung des Ehrenamtes zur Verfügung.

Das ehrenamtliche Engagement wird in diesem Jahr erstmalig auch durch den Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge finanziell unterstützt.

Von Carolin Seyffert