Freital

Wie soll sich Freital bis 2030 entwickeln? Mit dieser Frage beschäftigt sich das integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK), das derzeit in Bearbeitung ist. Ab Dienstag 17.30 Uhr werden in der Stadtbibliothek im City-Center erste Entwürfe und Ergebnisse der Bürgerumfrage ausgestellt. Im Rahmen einer Bürgerstunde stehen an diesem Tag zwischen 17.30 und 19.30 Uhr ein Vertreter des Stadtplanungsamtes sowie ab 18.30 Uhr auch OB Uwe Rumberg ( CDU) für Fragen und Hinweise rund um die aktuelle und künftige Stadtentwicklung zur Verfügung.

Die Ausstellung ist bis 15. April zu den Öffnungszeiten der Bibliothek, Bahnhofstraße 34, zu sehen. Am 16. April wechselt sie in die Filiale Potschappel der Ostsächsischen Sparkasse, Dresdner Straße 107, wo sie bis 30. April aufgebaut bleibt. Eine zweite Bürgerstunde der Planung findet am 16. April von 11 bis 13 Uhr in der Sparkassen-Filiale statt.

www.freital.de/insek.

Von DNN