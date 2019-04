Frühlingszeit – Fahrradzeit. Mit dem warmen Ausflugswetter öffnen auch die Radwegekirchen der Region wieder und bieten Pedaleuren einen Ort der Stille an. Die Radfahrerkirche am Elberadweg in Stadt Wehlen startet beispielsweise am Sonntag mit Eröffnungsgottesdienst und Anradeln in die Saison.