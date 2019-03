Radebeul

Mit 21 Kandidaten treten die Freien Wähler zur Stadtratswahl am 26. Mai dieses Jahres in Radebeul an. „Dies sind deutlich mehr Bewerber als zur Kommunalwahl 2014“, teilte Ortsverbandsvorsitzender Uwe Wittig mit. Seit fast fünf Jahren hat er ein Mandat im Stadtparlament inne und stellt sich als Spitzenkandidat zur Wiederwahl. Auf dem zweiten Platz der Vorschlagsliste steht Stadtratsfraktionsvorsitzende Eva-Maria Schindler. Auch die Stadträte Andreas Franzke, Andreas Kruschel, Roland Schreckenbach und Jeanette Meichelböck treten wieder an.

Bei der Stadtratswahl 2014 konnten die Freien Wähler 22,3 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Mit acht Mitgliedern stellen sie die zweitgrößte Fraktion. Nach eigener Aussage verstehen sich sie sich als Gegenentwurf zu den etablierten Parteien. Die Vorzüge der Freien Wähler liegen laut Wittig vor allem in unabhängiger sowie pragmatischer Sacharbeit. Seit 1999 sind sie im Stadtparlament vertreten, wo sie auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und den anderen Fraktionen bei der Lösung kommunaler Aufgaben Wert legen.

Neben den bereits erwähnten Kandidaten, wollen folgende Radebeuler für die Freien Wähler in den Stadtrat einziehen: Jens Schwarz, Michael Freund, Birgit Freund, René Gubsch, Martina Kruschel, Antonia Balzer, Hans Kraske, Marcel Miska, Katharina Schöne, Thomas Tanneberger, Holger Witing, Inge Schmolke, Robert Schöne, Thomas Hofmann und Jürgen Männchen.

Von Silvio Kuhnert