Die von über 3500 Menschen unterstützte Petition für den Bau eines Radweges von Dresden nach Weinböhla entlang der Staatsstraßen 80 und 81 ist am Mittwoch an Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) übergeben worden. Ihre Forderung hat Bewegung in die Thematik gebracht. Das Verkehrsministerium sagte Planung und Bau zu.