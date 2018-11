Großröhrsdorf/ Dresden

Julia Fröhlich aus Dresden, Hausleiterin der Kaufland-Filiale in Großröhrsdorf, ist mit dem Förderpreis der Stiftung Goldener Zuckerhut ausgezeichnet worden. Sie erhält 10 000€ für berufs- und ausbildungsrelevante Zwecke. Die Preisverleihung fand am 9. November im Rahmen einer Gala-Veranstaltung in Berlin statt.

Vor vier Jahren startete die 23-Jährige ihre Karriere als Mitarbeiterin bei Kaufland in der Filiale in Dresden-Nickern. Im September 2014 begann sie mit ihrem dreijährigen dualen Betriebswirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Konsumgüterhandel. Bereits im zweiten Ausbildungsjahr wurde ihr die Führungsposition der Warenbereichsleiterin Food übertragen sowie zusätzlich die Aufgabe der stellvertretenden Hausleiterin. Seit 2017 ist sie Hausleiterin der Filiale in Herzberg/Elster. Das Preisgeld der Stiftung will sie zur Weiterbildung nutzen. Ihre Interessen liegen dabei insbesondere in den Bereichen Konfliktmanagement und Kommunikation. „Mein Ziel ist es, mittelfristig Verkaufsleiterin zu werden. Als solche kann ich meine Erfahrungen und Kenntnisse an andere Führungskräfte weitergeben“, so die junge Preisträgerin.

Von Carolin Seyffert