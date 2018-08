Lohsa

Weil sich der Silbersee bei Lohsa nahe Hoyerswerda auf inzwischen 30 Grad erwärmt hat, sterben auch hier massenhaft die Fische. Der Sauerstoffgehalt des Wassers sinkt bei steigenden Temperaturen rapide – die Folge: Vor allem Hechte, Zander, Barsche sowie kleinere Fische haben kaum noch Überlebenschancen. Mitglieder und Helfer des Anglervereins „Elbflorenz“ haben am Montag begonnen, die toten Fische einzusammeln, die am Ufer des Sees liegen. Weitere Aktionen per Boot sollen folgen, um auch die Kadaver einzusammeln, die auf dem Wasser treiben. Die für Montagnachmittag geplante Seetour konnte nicht stattfinden, weil das Gelände des Silbersees ein alter Tagebau und das Gebiet somit zeitweise in Bewegung ist.

Von Christian Essler