Dohna

Bei den 5. Offenen Sächsischen Meisterschaften im „Mensch ärgere dich nicht“ in Dohna erspielte sich der 30-jährige Felix Kretschmer aus Thiendorf den 1. Platz und durfte den Wanderpokal der Stadt Dohna mit nach Hause nehmen. Platz 2 ging an Denny Eibenstein und Platz 3 an Marcus Schöne aus Pirna. Das Siegertreppchen knapp verfehlt hat Annett Eulenberger aus Dresden. Sie gewann die Meisterschaft 2017 und landete diesmal auf Rang 4.

Sieger Felix Kretschmer war zum ersten Mal in Dohna dabei. 2018 wurde er Landesmeister im Mensch-ärgere-Dich-nicht in Berlin und war 2012 bei der Weltmeisterschaft in Wiesloch dabei.

Insgesamt nahmen an der Meisterschaft, die in der Marie-Curie-Oberschule Dohna ausgetragen wurde, 161 Spielbegeisterte teil, davon 32 Kinder. Mit dabei war auch Jens Nowotny, ehemaliger Fußballnationalspieler. Er unterstützt ab dem Jahr 2019 als weiterer Botschafter die Offene Sächsische Meisterschaft im Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiel unterstützt.

Von Marko Förster