Radebeul/Freital

Rund 390000 Fahrgäste zählte die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft SDG in ihren Schmalspurbahnen, die durch den Lößnitzgrund und durch das Weißeritztal dampfen, im vorigen Jahr. Im Vergleich zu 2017 stellt sich die Bilanz gemischt dar. Mit rund 155000 Reisenden ging die Besucherzahl auf der Weißeritztalbahn gegenüber dem Vorjahr um rund 37000 zurück, während die SGD für die Lößnitzgrundbahn einen Zuwachs vermelden konnte.

Der Rückgang auf Deutschlands dienstältester Schmalspurbahn hat laut SGD-Eisenbahnbetriebsleiter Mirko Froß zwei Gründe. 2017 wurde zum einen der durch die Hochwasserflut im Sommer 2002 zerstörte über 26 Kilometer lange Abschnitt von Dippoldiswalde bis Kurort Kipsdorf nach Wiederaufbau in Betrieb genommen. „Das hat für einen gewissen Hype gesorgt“, so Froß. Andererseits kommt bei der Fahrgasterfassung für 2018 eine statistische Änderung zum Tragen.

Eine Familientageskarte können zwei Erwachsene mit bis zu vier Kindern nutzen. Da so ein Fahrschein sowohl für die Hin- als auch für die Rückfahrt gilt, flossen pro verkauftem Ticket zwölf Fahrgäste in die Statistik ein. Dies hat die SGD nun bereinigt und ihre Zählweise an die durchschnittlichen Familiengrößen angepasst. Denn in der Realität nutzen dieses Ticket auf einer Fahrt zwei Erwachsene mit zwei Kindern.

Die Lößnitzgrundbahn konnte rund 232000 Fahrgäste in 2018 begrüßen. Das ist trotz neuer Berechnungsgrundlage ein Zuwachs um über 4000 Gäste gegenüber dem Vorjahr. „Nach alter Berechnung läge der Wert sogar bei rund 243000“, so Froß. Zu Besuchermagneten gehören die beiden Schmalspurbahnfestivals, Sonderfahrten der beiden Vereine IG Weißeritztalbahn und Traditionsbahn Radebeul sowie Feste wie die Karl-May-Festtage in der Lößnitzstadt entlang der Strecke. In diesem Jahr stehen insgesamt 120 Veranstaltungen auf dem Programm, 74 besondere Termine sind es auf der Weißeritztalbahn und 46 auf der Lößnitzgrundbahn.

Wegen Wartungsarbeiten stehen auf beiden Strecken im November dieses Jahres zeitweise die Räder still. Vom 1. bis 19. des Monats rollen statt der Lößnitzgrundbahn Busse zwischen Radebeul und Radeburg. Unter anderem wird in Berbisdorf das Gleis am Bahnübergang über die Hauptstraße ausgetauscht.

Auf der Weißeritztalbahn kommt Schienenersatzverkehr entlang der gesamten Strecke vom 4. bis 15. November zum Einsatz. Zudem steht in der Zeit zwischen 17. Juli und November nur die untere Teilstrecke zwischen Freital-Hainsberg und Dippoldiswalde für den Bahnverkehr zur Verfügung. „In Obercarsdorf wird eine neue Brücke über die Rote Weißeritz gebaut sowie rund 300 Meter Gleis erneuert“, informiert Froß. Diese Arbeiten für rund eine Million Euro gehören noch zum Wiederaufbauprogramm, können aber erst in diesem Jahr in Angriff genommen werden, da zuvor noch Zustimmungen betroffener Grundstückseigentümer fehlten sowie technische und organisatorische Fragen zu klären waren. So muss die Bundesstraße 170 zeitweise für den Verkehr voll gesperrt werden.

Von Silvio Kuhnert