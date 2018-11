Eine Brandserie hielt Coswig seit 2016 in Atem. Regelmäßig standen Lagerhallen, Bungalows, Autos oder Firmen in Flammen. Als im März dann Fabian S. als mutmaßlicher Brandstifter festgenommen wurde, atmeten viele auf. Am Freitag stand der 24-Jährige vor dem Dresdner Landgericht.