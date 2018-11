Meißen

Der frühere DDR-Bürgerrechtler und langjährige Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, Frank Richter, tritt für die SPD bei der kommenden Landtagswahl an. Das berichtete die „Sächsische Zeitung“ am Montag. Demnach will Richter im Wahlkreis Meißen 3 kandidieren und soll dabei auch durch einen guten Platz auf der Landesliste der Partei gesichert werden.

SPD-Landeschef Martin Dulig soll Richter persönlich gebeten haben, für die Sozialdemokraten anzutreten. Montagmittag will sich Dulig bei einer Pressekonferenz in Dresden dazu äußern. Ende September war Frank Richter bei der Wahl zum Oberbürgermeister in Meißen knapp gescheitert.

Von dpa