Freital

Auf dem Freitaler Neumarkt prangt seit neuestem eine etwa 2,50 Meter hohe, stählerne 100. Die sechs Tonnen schwere Zahl soll auf das in zwei Jahren bevorstehende 100-jährige Jubiläum der Stadt hinweisen. „Die Idee war, die bewegliche Plastik in den nächsten Monaten durch alle 15 Freitaler Stadtteile „wandern“ und bei sämtlichen festlichen Aktivitäten einbinden zu lassen, um auf diese Weise einerseits an den Geburtstag der Stahlstadt zu erinnern und andererseits ein Stück Zugehörigkeitsgefühl zu demonstrieren“, erklärt Pressesprecher Matthias Weigel.

Zu den ersten Stationen der 100 wird das Pesterwitzer Herbst- und Weinfest gehören. Aber auch beim Freitaler Stadtfest und in der Vorweihnachtszeit wird die dreistellige Zahl mit dem stilisierten Windberg in der ersten Null eine Rolle spielen. Entstanden ist die Hundert in der Werkstatt der Metallbau Hans Walther GmbH in Possendorf, die nötigen statischen Berechnungen übernahm das Freitaler Ingenieurbüro Klingauf. Nach dem Festjahr 2021 soll die Zahl einen festen Platz in der Stadt bekommen.

Von Kerstin Ardelt-Klügel