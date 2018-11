Pirna

Am Freitag sowie am 15. November wird die Rosa-Luxemburg-Straße zwischen Klosterstraße und Gartenstraße für den Gesamtverkehr gesperrt. Auch der straßenbegleitende Gehweg kann in dieser Zeit nicht genutzt werden. Zur Sanierung des Hinterhauses auf der Rosa-Luxemburg-Straße 7 wird ein Mobilkran aufgebaut, der die Sperrung notwendig macht. Sofort nach Ende der Arbeiten werden Fahrbahn und Gehweg wieder für den Verkehr freigegeben. Der Verkehr auf der Gartenstraße werde zu keiner Zeit beeinträchtigt. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Von DNN