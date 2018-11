Moritzburg

Schloss Moritzburg steht wieder ganz im Zeichen von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. An diesem Sonnabend öffnet die Winterausstellung, die den Kultmärchenfilm zum Thema hat. Seit 2009 gibt es alljährlich eine Schau über die tschechisch-deutsche Koproduktion, für die einige Szenen in und um das Jagdschloss 1973 entstanden sind. Und die diesjährige Auflage stehe unter einem besonderen Stern. „Noch vor dem Weihnachtsfest erwarten wir den einmillionsten Besucher“, berichtet Uli Kretzschmar, Sprecher der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH.

Allerdings trübt eine Nachricht die Ausstellungseröffnung. Rolf Hoppe, der den Märchenkönig im Film spielte, ist am Donnerstag im Alter von 87 Jahren gestorben. „Wir trauern und sind sehr betroffen. Rolf Hoppe hat uns hier und in Weesenstein immer unterstützt. Wir werden ihn sehr vermissen“, sagte Kretzschmar am Freitag, als er Pressevertreter durch die Ausstellungsräume führte. In der Galerie mit den Fotografien der Schauspieler steht vor dem Bild Hoppes ein Trauergesteck.

Die Ausstellungsmacher setzen erneut auf das seit 2015 praktizierte Konzept. Sie haben Informationen zur Entstehung und den Dreharbeiten sowie über den Regisseur, Drehbuchautor und die Schauspieler zusammengetragen und präsentieren diese gemeinsam mit Originalrequisiten und -kostümen in mehreren Räumen des Schlosses, die zum Kinofoyer, Ballsaal oder Wintermärchenwald umgestaltet wurden. Während im Hintergrund die Filmmusik läuft, können junge Gäste ins Prinzessinnen- oder Prinzenkostüm schlüpfen oder gemeinsam mit den großen verschiedene Medienstationen nutzen. Auch einen kleinen Kinosaal gibt es.

Das Ausstellungskonzept ist auf fünf Jahre ausgelegt und wird bis 2020 nicht weiter verändert. Nur bei Details gibt es immer wieder kleinere Änderungen. So ist beispielsweise dieses Mal ein Originalkleid – von jedem Kostüm wurde für den Dreh einer Szene mehr als ein Exemplar geschneidert – von Aschenbrödels Stiefschwester Dora zu sehen, und zwar das Kleid, das sie zum Ball im Schloss trug. „Die Schauspielerin war damals hochschwanger. Im Film sieht man das nicht. Aber an ihrem Kostüm kann man es erkennen“, informiert Kretzschmar.

Rund 80000 Besucher erwartet er in diesem Jahr. „Wir sind sehr glücklich, wenn wir diese Marke schaffen, und überwältigt, wenn es mehr werden“, so Kretzschmar. Und bislang wurden die Erwartungen immer übertroffen. So lockte die Aschenbrödelausstellung im vorigen Winter über 108000 Gäste an. Der Großteil von ihnen kommt aus Deutschland, rund 15 Prozent aus Tschechien. Darüber hinaus gibt es in Norwegen eine Fangemeinde. Regelmäßig reisen Skandinavier nach Moritzburg.

Bis zum 3. März 2019 wird das Jagdschloss wieder zum Wallfahrtsort für Aschenbrödel-Fans. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr (letzter Einlass 16 Uhr). Montags, Heiligabend und Silvester bleibt die schau geschlossen. Der Eintritt blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.

www.schloss-moritzburg.de

Von Silvio Kuhnert