Pirna

In einer Ratssitzung hat der Pirnaer Stadtrat auf Basis des sächsischen Ladenöffnungsgesetzes Anpassungen der verkaufsoffenen Sonntage für das Jahr 2019 beschlossen. In der Zeit von 12 Uhr bis 18 Uhr dürfen alle Verkaufsstellen der Stadt Pirna sonntags am 14. April (Pirnaer Osterzauber), am 16. Juni (Stadtfest), am 13. Oktober (Pirnaer Herbstzauber, WGP-City-Lauf) und am 1. Dezember (erster Advent, Eröffnung Weihnachtsmarkt) geöffnet sein. Zusätzlich zu den verkaufsoffenen Sonntag sind alle Verkaufsstellen in der Innenstadt zwischen B 172, Maxim-Gorki-Straße, Elbe, Niedere und Obere Burgstraße sowie Bergstraße am dritten Advent, 15. Dezember, ausnahmsweise geöffnet.

Von DNN