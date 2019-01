Meißen

Anlässlich des jährlichen Safer Internet Days (SID) am Dienstag, 5. Februar, organisiert die Verbraucherzentrale Meißen gemeinsam mit dem Zentrum für Medienkompetenz SAEK Riesa und der Pestalozzi Oberschule ab 10 Uhr eine Schülerveranstaltung in der Meißner Stadtbibliothek am Kleinmarkt 5. Im Mittelpunkt des Aktionstags steht ein Workshop zum Thema „ Ethik – die Entwicklung eines digitalen Wertekompasses“. Dabei werden Themen wie der Wert und der Schutz persönlicher Daten, iRigths, Cypermobbing, Fake News, Hass, Hetze und Kriminalität diskutiert und beleuchtet. Das Grußwort zum Auftakt der Veranstaltung spricht Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos).

Von DNN