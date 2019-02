Die Bastei-Aussicht ist wegen porösen Sandsteins seit Jahren gesperrt, an der Amselfallbaude fallen Brocken aus der Felswand – und nun besteht am Personenaufzug Bad Schandau akute Felssturzgefahr. Wie sind die Vorfälle zu erklären? Ein Interview mit Heinz Konietzky, Direktor des Geotechnik-Instituts an der Bergakademie Freiberg.