Radebeul

Zu einem Diskussionsabend über die Zukunft des Bahnhofs in Radebeul-West lädt am Montag die Wählervereinigung Bürgerforum/Grüne ein. Neben mehreren Kommunalpolitikern wird Architekt Thomas Scharrer als Fachmann und Städteplaner im Podium Platz nehmen. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr und findet im Büro der Wählervereinigung in der Güterbahnhofstraße 1 in Radebeul statt.

buergerforum-radebeul.de

Von DNN