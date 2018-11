Radebeul

Am Dienstag, 20. November, findet von 18-19 Uhr in der Volkshochschule auf der Sidonienstraße 1 A (Zimmer 2) der Vortrag „Feng Shui - Wie eine alte Wissenschaft unser modernes Leben bereichert“ mit Birte Dresler statt. In diesem Vortrag erfahren Interessierte Wissenswertes rund um das Thema „Feng Shui“, z.B. mit welchen Hilfsmitteln Wohnräume optimiert werden können. Die Teilnahme kostet 8€. Eine Anmeldung ist Montag bis Donnerstag unter Tel.: 0351 / 830 47 76 oder www.vhs-LKmeissen.de möglich.

Von Carolin Seyffert