Däniken deutet die Geschichte neu – Noch Restkarten vorhanden

Pirna. Am 24. März wird der umstrittene Erich von Däniken in der HerderHalle, Rudolf-Renner-Straße 41C, ab 20 Uhr mit seinem Vortrag „War alles ganz anders?“ seinen Kritikern auf den Zahn fühlen.

Aus dem Fundus seines Archivs holt Däniken zum globalen Rundumschlag aus. Die uralte Grabplatte von Palenque in Mexiko? Von Fachleuten falsch gedeutet! Die Ebene von Nazca in Peru mit ihren kilometerlangen Linien und Scharrzeichnungen im Wüstensand? Von der Archäologie zu kurz interpretiert. Ebenso großflächige wie uralte „Zeichen für die Götter“ gäbe es auch in Russland, Jordanien, Saudi-Arabien, Chile und Südafrika, meint der Erfolgsautor und zeigt Fotos, die bis heute niemand zu Gesicht bekommen haben soll.

Für die Veranstaltung gibt es noch Karten. Diese sind im Vorverkauf zu je 24€ im TouristService Pirna (Tel.: 03501/556 446, touristservice@pirna.de), an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und online unter www.ticket.pirna.de erhältlich. An der Abendkasse wird ein Zuschlag von 2 € pro Karte erhoben. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Von Carolin Seyffert