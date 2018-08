Coswig

Die Wohnungsgenossenschaft Coswig (WGC) kann ihr Projekt „Junges Wohnen im Spitzgrund“ in Angriff nehmen. Der Stadtrat hat dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan grünes Licht gegeben. Damit kann der größte Vermieter der Elbestadt auf der rund 7200 Quadratmeter großen Brache an der Ecke Siedlerstraße und An der Lockwitz 25 Reihenhäuser für junge Familien auf sieben Baufeldern errichten.

Kaum war die Stadtratssitzung zu Ende, ergriff ein künftiger Nachbar des Wohnparks das Wort. „Auf unsere Einwände wurde nicht weitere eingegangen“, kritisierte er sowohl den Stadtrat als auch OB Frank Neupold (parteilos). Die Räte haben sich mit den 32 Stellungnahmen, die bei der öffentlichen Beteiligung im Rahmen des B-Planverfahrens im Rathaus abgeben wurden, auf ihrer Sitzung am Mittwochabend befasst. Unter ihnen waren vier Schreiben von Anrainern.

Ein Kritikpunkt ist die Zunahme des Verkehrs und die Verschärfung des Parkproblems in dem Wohngebiet. „Warum hat die Stadt nicht auf den Bau einer Tiefgarage bestanden?“, wollte der sichtlich erzürnte Mann wissen. Diese Fragte stellte während der vorherigen Debatte auch Stadtrat Jürgen Splettstößer (DSU), zumal die WGC ihren rund 180 Meter entfernten Seniorenwohnpark mit so einem Bauwerk ausgestattet hat.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und lange mit dem Eigentümer diskutiert“, sagte OB Neupold. Dem Stadtrat wurde ein B-Plan ohne Tiefgarage vorgelegt, „damit der Investor bezahlbaren Mietraum schaffen kann“, so das Stadtoberhaupt weiter. Mit einer Tiefgarage wäre das Projekt aus Sicht des Bauherren aus ökonomischen Gründen nicht realisierbar. Die Wohnungsgenossenschaft möchte die Familienhäuser nicht verkaufen, sondern vermieten.

Jedes Haus soll senkrecht zur Straße zwei Stellplätze bekommen. Damit die Hausbewohner ein- und ausparken können, wird aufgrund der Wenderadien laut Bauamtsleiter Wolfgang Weimann das Parken am Straßenrand auf Siedlerstraße und An der Lockwitz nicht mehr möglich sein. Eventuell müssen beide Straßenzügen zu Einbahnstraßen gemacht werden.

Ein weiterer Kritikpunkt betraf die Architektur der Gebäude. Während in der Umgebung des Wohnparks Einfamilien- und Siedlungshäuser aus den 1930er Jahren mit Satteldach stehen, sollen die Neubauten Flachdächer bekommen und zweigeschossig, ein Gebäude teilweise sogar dreigeschossig werden. Diese modernen Bauten passten nicht in den gewachsenen Bestand der vorhandenen Bausubstanz, lautete ein wiederholt vorgebrachter Einwand. „Auch wenn ich die Meinung der Anwohner teile, handelt es sich hier um Geschmacksfragen. Darüber haben wir aber hier nicht zu einscheiden. Auch ich hätte mir eine andere Dachgestaltung gewünscht“, meinte Stadtrat Christian Buck (Coswiger Bürgerliste).

Was den Anwohner, der am Ende der Sitzung ans Mikrofon trat, besonders auf die Palme brachte, war die Ausstattung der neuen Häuser mit Kaminen, obwohl auch diese wie alle anderen Gebäude im Viertel mit Fernwärme versorgt werden. „Wenn 20 Leute ihren Kaminofen anwerfen, können wir wegen des Geruchs und der Feinstaubbelastung nicht mehr unsere Wohnungen lüften“, kritisierte er.

Darauf sagte OB Neupold, dass jeder Besitzer eines Kamines auf die Witterungslage achten muss und darauf und nur gesetzlich erlaubtes Brennmaterial und kein feuchtes Holz oder alte Gummireifen verfeuert. Hierauf kündigte ein Vertreter der WGC an, dass man dies über den Mietvertrag regeln wolle.

Von Silvio Kuhnert