Radeberg

Noch bis Sonntag gastiert der Circus Alexander auf dem Sportplatz an der Heidestraße in Radeberg. Die Zuschauer werden bei dem Programm in die „Welt der Sagen und Mythen“ entführt und bekommen Akrobatik, Clownerie und Tierdressuren zu sehen. Die Vorstellungen sind am Sonnabend und Sonntag je um 16 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr. Karten können telefonisch unter der Rufnummer 0177/ 606 19 90 bestellt werden oder von 11 bis 12 Uhr an der Kasse gekauft werden.

Von DNN